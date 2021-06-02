برشلونة يعلن رسميا ثالث صفقاته هذا الموسم

2021/06/02 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا، تعاقده مع الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون من صفوف ريال بيتيس، بعقد طويل الأمد.ونقل الموقع الرسمي للنادي الكتالوني على شبكة الانترنت، ان النادي تعاقد رسميا مع إيمرسون، بعدما حصل على بطاقته بشكل نهائي، بعد شراكة لعدة سنوات مع بيتيس في حقوق اللاعب البرازيلي.ووقع إيمرسون على عقود انتقاله لبرشلونة […]

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