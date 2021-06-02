“المركز الخبري” ينشر جدول الإمتحانات العامة للدراسة الإعدادية

2021/06/02 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الأربعاء، جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية “الدور الأول”، للعام الدراسي 2020 – ‏‏2021‏‎.‏ وأعلنت وزارة التربية، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي بكافة فروعه وللعام […]

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