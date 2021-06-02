التربية تعلن جدول الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية

2021/06/02 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للدور الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الاربعاء 18 من شهر آب المقبل".

وأضافت أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق ، اما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".

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