جدول الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة والإعدادية للعام 2020 - 2021

2021/06/02 | 16:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية ، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة والاعدادية للعام الدراسي 2020 – 2021 (الدور الأول).

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الأحد الموافق 4 تموز/يوليو لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الخميس 15 من الشهر ذاته" .

وأضافت أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، أما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول" .

كذلك، أعلنت وزارة التربية، الجدول الخاص بالامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي بكافة فروعه وللعام الدراسي 2020 – 2021.وقالت الوزارة في بيانها، إن "الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز/يوليو لعام 2021 وتستمر لغاية يوم الأربعاء 18 من شهر آب/أغسطس المقبل".

وأضافت أن "الامتحان يبدأ عند الساعة السابعة صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل وخارج العراق، أما في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول".

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