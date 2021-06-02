2021/06/02 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة تسجل 4583 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4311 حالة للشفاء - عاجل » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:00

بغداد - واع

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