ضحيتها طفلة 'مشردة'.. جريمة بشعة تهز بغداد (فيديو)

2021/06/02 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأربعاء، القبض على مجرمين اثنين اغتصبا طفلة مشردة وقاما بقتلها قبل ثلاث سنوات، في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

التفاصيل في الفيديو:

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