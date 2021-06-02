2021/06/02 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، باستبدال مادتين من أرزاق الجنود بنوعيات أفضل.وقال بيان صادر عن الوزارة إن عناد يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للميرة ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من كبار ضباط الوزارة تفقد آمرية موقع النصر غربي بغداد حيث كان في استقباله آمر الموقع وأمراء الوحدات ضمن القاطع، واستمع إلى شرح مفصل عن عمل الآمرية وأهم الواجبات والأنشطة الميدانية والإدارية للدوائر العسكرية المرتبطة بها.وأجرى الوزير جولة تفقدية لمذاخر التموين في موقع النصر مطلعاً على كمية ونوعية الأرزاق الجافة والطرية التي توزع على الوحدات مؤكداً على الاهتمام الكبير بجودتها والحصة المخصصة لكل مقاتل.وأوعز عناد باستبدال مادتي الرز ومعجون الطماطم بنوعيات أفضل، مشدداً على أن ضرورة أن يرتقي عمل المذاخر إلى ما يقدمه المقاتلون من واجبات مشرفة وتضحيات كبيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من وزير الدفاع بشأن أرزاق الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من وزير الدفاع بشأن أرزاق الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).