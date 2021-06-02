أليسا تزور كوردستان

2021/06/02 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المغنية اللبنانية الشهيرة اليسا، انها ستزور كوردستان واقامة كونسرت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان منتصف شهر حزيران الجاري.

وفاجأت اليسا متابعيها على حسابها في (انستغرام)، مضيفة انها ستكون في كوردستان وستقيم كونسرتا غنائيا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في مدينة اربيل .

واشارت الى انها ستقدم خلال الكونسرت مجموعة من اهم اغانيها واهدائها الى متابعيها منها (الى كل اللي بحبوني، كرًهْني، انا وحيد، نفسي اقوله، ومكتوبة ليك).

يُذكر ان اليسا اسمها اليسا زكريا خورية مواليد لبنان 1971 مدينة صوريا.



نالت لقب (ملكة الاحساس) بسبب صوتها الشجي.



اقامت العديد من الحفلات واطلقت العديد من الفيديو كليبات والالبومات الغنائية.

PUKmedia متابعة وترجمة

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