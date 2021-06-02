اقليم كوردستان يسجل 781 حالة شفاء جديدة من كورونا

2021/06/02 | 16:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 781 حالة شفاء جديدة من كورونا في عموم الاقليم.

وجا في بيان الوزارة المرقم "462"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (9190 فحوصات جديدة)

• (3087) اربيل

• (2496) السليمانية

• (3019) دهوك

• (0) حلبجة

• (497) كرميان

• (91) رابرين

2.



الاصابات: (653 اصابات جديدة)

• (121) اربيل

• (223) السليمانية

• (250) دهوك

• (0) حلبجة

• (47) كرميان

• (2) رابرين

3.



الشفاء: (781 حالات شفاء جديدة)

• (268) اربيل

• (214) السليمانية

• (224) دهوك

• (17) حلبجة

• (48) كرميان

• (10) رابرين

4.



الوفيات: (10 حالات وفاة)

• (3) اربيل

• (3) السليمانية

• (2) دهوك

• (2) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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