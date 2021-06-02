2021/06/02 | 16:48 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 يونيو 2021 | 04:31 مساءً

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التجارة: شركة المعارض العراقية تستأنف نشاطاتها المعرضية وتشدد على الالتزام بالاجراءات الوقائية

اعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، استئناف الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية نشاطاتها المعرضية في بغداد والمحافظات مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية .



وقال مدير عام شركة المعارض العراقيةسرمد طه سعيد، ان هذا القرار ياتي استناداً الى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (20) لسنة 2021 والمتضمن ايقاف الحضر الشامل واعادة افتتاح المولات والكافتريات والمقاهي مع الالتزام بالاجراءات الصحية .



واضاف، ان شركة المعارض العراقية واستناداً الى توجيهات وزارة الصحة الزمت جميع المشاركين في المعارض بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد الجسدي وجلب شهادة صحية تثبت خلوهم من الاصابة بفايروس كورونا المستجد .



واشار الى، ان الشركة اخذت على عاتقها جميع التدابير اللازمة لتسهيل التباعد الجسدي ولمس الادوات المشتركة مثل الاقلام وغيرها من خلال وضع الدلائل والعلامات والارشادات الصحية وتوفيراجهزة التعقيم والتعفير في المداخل والمخارج، لافتا الى ان اقامة المعارض في بغداد والمحافظات يعد فاتحة خير لعودة النشاطات الاقتصادية والتجارية بالاضافة الى دخول الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات الى السوق العراقية كما تعد فرصة مهمة لتحقيق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين التجار العراقيين ونظرائهم من تلك الدول المشاركة في المعارض المقامة في العراق.

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