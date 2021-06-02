صلاح يغيب عن القائمة المرشحة لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

2021/06/02 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لم يتواجد اسم نجم ليفربول محمد صلاح في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم للدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين قائمة تضم 6 مرشحين للجائزة، ليس من بينهم صلاح الذي نافس على جائزة هداف الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وينافس على الجائزة كل من برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام، ورباعي مانشستر سيتي، فيل فودين وكيفن دي بروين وروبن دياز وإلكاي غوندوغان.

فيما ينافس السداسي، بوكايو ساكا وديكلان رايس وماسون غرينوود وماسون ماونت وفيل فودين وترينت ألكسندر أرنولد، على جائزة أفضل لاعب شاب.

وترشح صلاح من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2020-2021.

وسجل مهاجم ليفربول 22 هدفاً وصنع 5 في 37 مباراة بالدوري وساعد فريقه في انتزاع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتواجد صلاح في القائمة المختصرة المكونة من 8 لاعبين للجائزة السنوية التي فاز بها موسم 2017-2018.

وينافس صلاح كل من كيفن دي بروين وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وجاك غريليش قائد أستون فيلا، وهاري كين مهاجم توتنهام، وماسون ماونت لاعب تشيلسي وتوماش سوتشيك لاعب وست هام يونايتد للحصول على جائزة هذا الموسم.

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