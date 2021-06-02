2021/06/02 | 16:50 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 2 يونيو 2021 | 04:48 مساءً | عدد القراءات : 3

وزير الدفاع يوجه باستبدال مادتين من أرزاق الجنود

وجه وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، باستبدال مادتين من أرزاق الجنود بنوعيات أفضل.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ان"عناد يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للميرة ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من كبار ضباط الوزارة تفقد آمرية موقع النصر غربي بغدادـ حيث كان في استقباله آمر الموقع وأمراء الوحدات ضمن القاطع، واستمع إلى شرح مفصل عن عمل الآمرية وأهم الواجبات والأنشطة الميدانية والإدارية للدوائر العسكرية المرتبطة بها".

واضافت، ان"الوزير اجرى جولة تفقدية لمذاخر التموين في موقع النصر مطلعاً على كمية ونوعية الأرزاق الجافة والطرية التي توزع على الوحدات مؤكداً على الاهتمام الكبير بجودتها والحصة المخصصة لكل مقاتل".

وأوعز عناد بحسب البيان، باستبدال مادتي الرز ومعجون الطماطم بنوعيات أفضل، مشدداً على ضرورة أن يرتقي عمل المذاخر إلى ما يقدمه المقاتلون من واجبات مشرفة وتضحيات كبيرة

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