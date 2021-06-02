تغيير مكان عقد مؤتمر وزير الداخلية.. محتجو ذي قار غاضبون

2021/06/02 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر في محافظة ذي قار الاربعاء، بان وزير الداخلية عثمان الغانمي قام بتغيير مكان عقد مؤتمره بسبب المحتجين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية قرر تغيير مكان عقد مؤتمره والذي كان مقرر في مقر ديوان المحافظة".

وأضاف، أن "تغيير المكان بسبب منعه من قبل عدد من المحتجين".

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