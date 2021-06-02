2021/06/02 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية ونظيرته الإسترالية يؤكدان ضرورة خفض التوتر في المنطقة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:56

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