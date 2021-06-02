الكاظمي لنظيره البلجيكي: الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد

2021/06/02 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً من نظيره البلجيكي الكساندر دي كرو، جرى خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات بين العراق وبلجيكا وعموم دول الإتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، ان الكاظمي أكد خلال الاتصال ان العلاقات مع بلجيكا تحظى بأهمية متميزة لدى العراق، وان الحكومة العراقية مؤمنة بضرورة تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، خاصة وأن الإرهاب يشكل تهديدا مشتركاً ويجب أن يواجه بجهد موحد من قبل كل قوى الخير والاستقرار في العالم.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي تطلعه لاستقبال الكاظمي في بلجيكا في أقرب فرصة ممكنة، وأكد دعم بروكسل للحكومة العراقية وجهودها في مجال الإصلاح الاقتصادي وفرض سلطة الدولة وإجراءاتها الرامية الى بسط سيادة القانون، مشيدا بالتوجه الأممي لإرسال بعثة إسناد ترافق تنفيذ الانتخابات النيابية العراقية المبكرة، مؤكدا رغبة حكومته في المساعدة لإنجاح الانتخابات بما يضمن أن تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.

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