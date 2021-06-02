PUKmedia يكشف تفاصيل عملية البيشمركة والتحالف في خورماتو

2021/06/02 | 17:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الفرقة الذهبية تحت اشراف قوات 70 للبيشمركة والتحالف الدولي، عملية امنية في خورماتو، ادت الى مقتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكارهم.

وقال برهم محمد قائد الفرقة الذهبية في تصريح خاص لـPUKmedia: ان العملية الامنية نفذت ليلة الثلاثاء، باشراف قيادة قوات 70 لبيشمركة كوردستان، بالتنسيق مع التحالف الدولي والقوات الفرنسية تحديدا، وبالتعاون مع اللواء 144، موضحا، ان العمليات بدأت بهجوم جوي وبري على اوكار تنظيم داعش الارهابي بمنطقة "تاوير كو ـ داوى" التابعة لبلدة خورماتو.

واضاف: ان العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، مؤكدا مقتل 8 ارهابيين واحراق سيارة ودراجتين ناريتين للارهابيين، مشيرا الى انه تم الحصول على معلومات مهمة، كما تم تدمير مخزن للاعتدة والاسلحة.

وكان شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان قد اعلن في بيان، ان العملية المشتركة جاءت ثأراً لدماء الشهداء وللقضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي في حدود قضاء كفري.

واضاف: ان قوة من الفرقة الذهبية وتحت اشراف القوات 70 في قوات البيشمركة نفذت العملية التي استغرقت لمدة 24 ساعة بالتعاون من قوات التحالف الدولي وبدعم جوي واسفرت عن تطهير مناطق ساشعة من دنس الارهابيين.

نوتابع: ان العملية اسفرت ايضا عن مقتل عدد من الارهابيين وتدمير مضافات تابعة لهم والعثور على كميات من الاسلحة والاعتدة.

PUKmedia خاص

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