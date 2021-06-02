صالح يعقد اجتماعا موسعا مع لجان نيابية وجهات رقابية لمناقشة مشروع القانون

2021/06/02 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الجمهورية برهم صالح اجتماعا موسعا مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية، وذلك لمناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

وذكر رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن مشروع القانون خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، مضيفا أنه سيتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة تلك الأموال وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحتهاووصف الرئيس العراقي الفساد بانه آفة خطيرة أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلاد، داعيا جميع المؤسسات إلى وقفة جادة من أجل كبح هذه الآفة.

وحذر صالح من جديد من خطر الفساد قائلا إن استمراره يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني.

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