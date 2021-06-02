رئيس الجمهورية: العراق يمضي نحو إصلاح الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار ومكافحة الفساد

2021/06/02 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن العراق يمضي قدماً نحو إصلاح الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار والقطاع الخاص ومكافحة الفساد.

وذكر بيان عن مكتب رئيس الجمهورية ان الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له”.

وأوضح أنه “جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والهياكل الاقتصادية المرتبطة بما يرفع من كفاءتها، إلى جانب العمل والتنسيق من أجل مكافحة الفساد والحدّ من آثاره، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص والاستفادة من الثروة البشرية وخصوصا الشباب في عملية بناء اقتصاد متعافٍ مستدام”.

ولفت الرئيس برهم صالح، إلى أن “الحكومة تعمل على خطط الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد واسترداد عوائده عبر التنسيق الدولي، وتوفير متطلبات المواطنين وتأمين الظروف المعيشية الجيدة، ومواجهة التحديات المتعلقة بالاقتصاد والتغير المناخي وحماية البيئة باعتبارها أولوية في التنمية المستدامة، بالتنسيق والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الصدد”.

من جهته أعرب فريد بلحاج عن “اعتزازه بشراكة البنك الدولي مع العراق وأهميتها، مؤكداً التزام البنك الدولي في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي شرع العراق فيه، وتقديم المساعدة والمشورة من أجل المضي في تحقيق ذلك”، وفقاً للبيان.

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