2021/06/02 | 17:21 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 يونيو 2021 | 05:20 مساءً

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إفتتاح أول مكتبة من نوعها في اقليم كردستان

افتتحت ولاول مرة في اقليم كوردستان، مكتبة رياضيةبمدينة السليمانية.



وقال كاروان شيخ زيرك المدير العام لرياضة السليمانية في تصريح صحفي، ان المكتبة تعبر الاولى على صعيد اقليم كوردستان وتشمل جمع وعرض وحماية الكتب الرياضية، تتيح للكتاب والرياضين الاستفادة في مجال اعمالهم.



واضاف، ان محافظة السليمانية وفرت موزانة المكتبة الرياضية، وستفتتح رسميا امام المواطنين والكتاب والرياضيين بمراسيم رسمية قريبا.

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