قضية سلوان.. عربيا وإسرائيليا

2021/06/02 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف داود على أنه أحد الأنبياء الصالحين لدى الإسلام والذي جاء ذكره مرارا في القرآن، في حين يرادف ذلك باللغة العبرية مفردة ديفيد وتعني المحبوب، وداود وفقا للكتاب العبري المقدس هو حاكم القدس خلال حقبة تزيد عن الألف سنة قبل الميلاد.

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