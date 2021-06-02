الأمين العام لمجلس الوزراء يصدر توجيهاً بشأن مجلس الخدمة الاتحادي

2021/06/02 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، اليوم الأربعاء ، بنقل عدد من الموظفين لمجلس الخدمة الاتحادي تمهيداً للمباشرة بأعماله.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي وجه بدعم مجلس الخدمة الاتحادي بموظفين من خلال التنسيق بين الرئاسات الثلاث".وأضاف، أن "الهدف من نقل عدد من الموظفين إلى المجلس يأتي لإكمال هيكله الإداري والقانوني والمباشرة بأعماله".

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