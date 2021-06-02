توجيه من وزير الكهرباء بشأن المراكز الامتحانية

2021/06/02 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الكهرباء ماجد حنتوش، الأربعاء، باستثناء كافة المراكز الامتحانية من القطع المبرمج للتيار الكهربائي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنه "وجه وزير الكهرباء، ملاكات الوزارة، بحرف الاحمال، واستثناء كافة المراكز الامتحانية من القطع المبرمج".

وأضافت الوزارة، أن "هذا التوجيه جاء لإنجاح عملية اداء الامتحانات لطلبتنا الاعزاء".

وأعلنت وزارة التربية، في وقت سابق، استعدادها لإجراء امتحانات السادس الابتدائي في المدارس، فيما أشارت الى أن جميع الامور تسير بشكل طبيعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، إن "امتحانات الصف السادس الابتدائي مدرسية، والمديريات العامة للتربية مستعدة لها بشكل جيد والمدارس استعدت بشكل جيد ايضاً".

وأوضح، "هناك مولدات كهربائية وخطوط سحب من اجل توفير الطاقة في المدارس، فضلا عن التحضيرات الصحية كتوفير المعقمات وتعفير الصفوف وكذلك الإيعاز الى التلاميذ بارتداء الكمامات، الى جانب ان القاعات الامتحانية سيكون فيها تباعد بين التلاميذ".

وأضاف، أن "جميع الامور تسير بشكل طبيعي، والمدارس مستعدة لاجراء الاختبارات للتلاميذ".

وحددت وزارة التربية 13 من الشهر الجاري موعد امتحانات السادس الابتدائي، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.

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