ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس

2021/06/02 | 17:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 1.21 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق 4580 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 2 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 4580 إصابة، و31 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4300 حالة تماثل للشفاء بمعدل 93%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 68 ألف شخص، بينهم 384 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16436 حالات وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 614 ألف شخص.

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