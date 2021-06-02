أمين عام مجلس الوزراء يوجه بنقل موظفين لمجلس الخدمة الاتحادي

2021/06/02 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ، اليوم الأربعاء ، بنقل عدد من الموظفين لمجلس الخدمة الاتحادي تمهيداً للمباشرة بأعماله.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي وجه بدعم مجلس الخدمة الاتحادي بموظفين من خلال التنسيق بين الرئاسات الثلاث".وأضاف، أن "الهدف من نقل عدد من الموظفين إلى المجلس يأتي لإكمال هيكله الإداري والقانوني والمباشرة بأعماله".

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