أربعة ملفات على طاولة رئيس حكومة إقليم كردستان والوزير عدنان درجال

2021/06/02 | 17:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية عدنان درجال، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، عدداً من الملفات المشتركة بين الإقليم والمركز.

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وقالت رئاسة حكومة كردستان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، إنه "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 2 حزيران 2021، وزير الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية عدنان درجال، وحضر خلال اللقاء رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي".

واضاف البيان، "وجرى التباحث حول واقع المجالين الشبابي والرياضي، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وتابع، "كما تم التأكيد على أهمية تطوير التنسيق وتعزيز آفاق رحبة من التعاون بين الجهات المعنية في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في سبيل الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية مع مراعاة خصوصية إقليم كردستان ومشاركته في الأنشطة الرياضية في المحافل الدولية".

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