 الغزي يوجه بنقل موظفين لمجلس الخدمة

2021/06/02 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، بنقل عدد من الموظفين لمجلس الخدمة الاتحادي تمهيداً للمباشرة بأعماله.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد للوكالة الرسمية في […]

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