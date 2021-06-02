الثقافة العراقية تبحث تخصيص ميزانية للاعمال السينمائية والمسرحية

2021/06/02 | 17:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الأربعاء 2 / 6 / 2021، اجتماعاً مع مدير دائرة السينما والمسرح أحمد حسن موسى وكادر من الدائرة لبحث مشاريع الدائرة السينمائية والمسرحية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، ان "الاجتماع تناول مشروع انتاج عدد من الأفلام القصيرة وبحث امكانية انتاج افلام روائية طويلة.

ووجه ناظم بحسب البيان بعقد اجتماع آخر موسع بحضور اللجنة الخارجية المشكلة بأمر وزاري عام 2019 لاختيار نصوص الأفلام المرشحة للانتاج والمؤلفة من أحمد ثانر وعلاء المفرجي وعلي الياسري، فضلا عن حضور مدراء الدوائر والأقسام القانونية والعقود والحسابات.

واضاف، ان "الاجتماع تناول احتياجات الدائرة المتمثلة بشراء آلات العرض السينمائية ومتطلبات العمل الأخرى، فضلا عن مناقشة تخصيص ميزانية لانتاج الأعمال المسرحية".

PUKmedia اعلام وزارة الثقافة والسياحة والآثار

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