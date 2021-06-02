سوق الجمعة يفتح أبوابه في الفلوجة بعد اغلاقه لدوافع صحية 

2021/06/02 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي ، الاربعاء، عن اعادة افتتاح سوق الجمعة في مدينة الفلوجة.

وقال الدليمي ان ” حكومة قضاء الفلوجة المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية اعادت افتتاح سوق الجمعة وسط مدينة الفلوجة ، الذي يضم مئات البسطيات لبيع مختلف المواد والطيور والحيوانات والدراجات النارية والهوائية ويعد هذا السوق من الاسواق القديمة في مدينة الفلوجة ومن اهم معالمها القديمة “.

واضاف ان “السوق اغلق لدواعي صحية بالإضافة الى قيام الدوائر الخدمية بعمليات اعمار وتأهيل للسوق وانشاء بوابه لمدخله ترمز الى ارث المدينة والحفاظ على معالمها وفق تصاميم حديثة”، مبينا ان “افتتاح السوق سوف يساهم في معالجة ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب الذين اعتادوا على بيع ما يغتنموه من حاجيات في هذا السوق الذي يشابه في نمطه سوق باب الشرجي في بغداد”.

واوضح أن “حكومة الفلوجة المحلية الزمت خلال اجتماعها في قائممقامية المدينة مع اصحاب البسطيات الالتزام بقرارات خلية الازمة “.

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