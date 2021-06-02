2021/06/02 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت هيئة رئاسة البرلمان دعمها لجهود القائمة في مكافحة الفساد من اجل القضاء على هذه الآفة من التشريعات الخاصة بهذا الشأن، مشيدة في الوقت ذاته بدور رئاسة الجمهورية في تقديم مشروع القانون.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الاجتماع إن المؤسسة التشريعية تدعم كافة الجهود القائمة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد بكافة المتطلبات لتحجيم آثار الفساد ومحاسبة المسؤولين المقصرين.

كما قدم رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية خلال الاجتماع شرحا حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك في مجال المراقبة التشريعية لإداء المسؤولين في الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة رئاسة البرلمان: داعمون لجهود مكافحة الفساد لتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة رئاسة البرلمان: داعمون لجهود مكافحة الفساد لتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).