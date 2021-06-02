الصحة: إجمالي عدد الإصابات يتجاوز مليونا و210 آلاف والوفيات تصل إلى 16 ألفاً 436 حالة

2021/06/02 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية، أكثر من أربعة آلافٍ وخمس مئة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر الساعات الأربعٍ والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان معدل الإصابات اليومية ارتفع إلى أربعة آلافٍ وخمس مئةٍ وثلاثٍ وثمانين إصابة، في حين وصل عدد حالات الوفاة اليومية إلى إحدى وثلاثين حالة وفاة في عموم العراق خلال أربعٍ وعشرين ساعة.

وأضاف بيان الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى ستة عشر ألفاً وأربع مئة وستٍ وثلاثين حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات الكلية بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة إلى مليون ومئتين وعشرة آلافٍ ومئة وخمس إصابات.

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