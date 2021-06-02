وزير العمل يكشف حقيقة شمول 300 ألف عائلة براتب الحماية الاجتماعية

2021/06/02 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأربعاء، عن حقيقة شمول 300 ألف عائلة براتب الحماية الاجتماعية.وقال الركابي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني” إنه “لا يوجد شمول جديد حتى […]

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