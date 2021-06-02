مسرور بارزاني ودرجال يبحثان واقع المجالين الشبابي والرياضي بين الاقليم وبغداد

2021/06/02 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، مع وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، واقع المجالين الشبابي والرياضي بين الاقليم وبغداد.وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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