الأمن يلاحق مروجي ومتعاطي المخدرات ويعتقل 3 منهم في محافظتين

2021/06/02 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نتائج حملة أمنية واسعة في عموم محافظات العراق لمكافحة المخدرات.

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على ( 3 ) متهمين، اثنين منهم في كركوك والثالث في كربلاء، وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة من مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأشارت إلى أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات"، مبينة أن "هذا الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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