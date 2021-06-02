2021/06/02 | 18:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن مناقشة توصيات تسهم بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لرجال الشرطة، جاء ذلك خلال اجتماع لامانة مجلس وزراء الداخلية العرب.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اجتماع لمجلس وزراء الداخلية العرب..



توصيات بتوفير الخدمات الطبية لرجال الشرطة المركز الخبري الوطني.

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