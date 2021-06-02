بغداد اليوم تنشر نص مشروع قانون بشأن ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/06/02 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، مشروع قانون لتنظيم حقوق ضحايا حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، الذي سيعرض ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة لمجلس النواب.

وسيقدم المشروع من قبل لجنة الصحة والبيئة البرلمانية.

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