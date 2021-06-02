"أگص رجله".. هكذا تحدث قائد عمليات البصرة عن الخارجين على القانون (فيديو)

2021/06/02 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

خاطب قائد عمليات البصرة علي الماجدي، الاربعاء، شيوخ العشائر بشأن احترام القانون.

وقال الماجدي في مقطع فيديو: "من يخرج على القانون أقل من شعرة أگص رجله".

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