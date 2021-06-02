2021/06/02 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، الأربعاء، أن التظاهرات مرشحة للعودة بقوة إلى مدن إقليم كردستان.

وقال محمد في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "الأوضاع في الإقليم سيئة جدا لاسيما من النواحي الاقتصادية، نتيجة استمرار حكومة الإقليم باستقطاع رواتب الموظفين وعدم صرف الرواتب المدخرة، وأيضا فرض المزيد من الضرائب على المواطنين وهناك جمود كبير في حركة الأسواق".

وأضاف أن "التظاهرات مرشحة للعودة مجددا في ظل عدم وجود رغبة بتحسين الأوضاع وانشغال الأحزاب بمصالحها الخاصة على حساب معاناة المواطنين، وعدم الاكتراث للأزمة الاقتصادية".

وأشار إلى أن "الحكومة لديها القدرة المالية لتوزيع الرواتب وتحسين الأوضاع ولكنها تتعمد عدم صرف الرواتب كاملة لتستمر سرقاتها".

وتقوم وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان بفرض استقطاع نسبة 21% من رواتب الموظفين في ظل وجود عملية تأخير في التوزيع بالرغم من ارتفاع أسعار النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تسرق.. كتلة كردية معارضة تحدد أسباب عودة التظاهرات في كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تسرق.. كتلة كردية معارضة تحدد أسباب عودة التظاهرات في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).