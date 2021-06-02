الركابي يوجِّـه ببذل جهود استثنائية والتعامل بإنسانية مع الفئات المستفيد

2021/06/02 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاربعاء، بضرورة بذل جهود استثنائية في تقديم الخدمات للفئات الفقيرة المستفيدة من ملف الحماية الاجتماعية. وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،ان " الركابي تراس اجتماعاً لمسؤولي أقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات بحضور اعضاء من لجنة العمل النيابية والملاك المتقدم في هيئة الحماية الاجتماعية لمناقشة آليات تطبيق قانون الحماية الاجتماعية". واكد الركابي وفقا للبيان ان" الوزارة أمام مسؤولية كبيرة ومضاعفة تجاه فئات كثيرة متضررة في المجتمع، مشيراً الى ضرورة عقد لقاءات دورية لان موضوع الحماية الاجتماعية في الوزارة من الموضوعات الضاغطة والمهمة لكونه يهم فئة واسعة من الفئات المتضررة بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".ووجَّه الركابي بضرورة بذل جهود استثنائية في تقديم الخدمات للفئات الفقيرة المستفيدة من ملف الحماية الاجتماعية والتعامل بإنسانية مع الحالات الأشد فقرا، مبينا ان وزارة العمل تؤدي مهاماً كبيرة رغم الامكانيات البسيطة".واكد على ضرورة اختيار العناصر الكفوءة والنزيهة لتولي المواقع الادارية في اقسام المحافظات وعدم الرضوخ لأي ضغوطات سوى مايمليه الواجب، وان تكون المهنية هي الاساس في الاداء وانجاز العمل، لافتا الى ان" الوزارة ستوفر متطلبات الاقسام واحتياجاتها ضمن التخصيصات المرصودة في موازنة الوزارة".

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