الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر توجيهات بنقل موظفين

2021/06/02 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الأربعاء، بنقل عدد من الموظفين لمجلس الخدمة الاتحادي؛ تمهيداً للمباشرة بأعماله.

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وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 حزيران 2021)، إنه "وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، بدعم مجلس الخدمة الاتحادي بموظفين من خلال التنسيق بين الرئاسات الثلاث لإكمال هيكله الإداري والقانوني، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمانة العامة الثالثة، التي ناقشت عددا من الموضوعات التي تخص عمل دوائر الأمانة العامة".وأضاف البيان، "وبحث مجلس الأمانة العامة، آلية التنسيق بين الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب؛ لغرض نقل عدد من الموظفين إلى مجلس الخدمة الاتحادي؛ من أجل إكمال هيكله الإداري والقانوني والمباشرة بإعماله".وتابع، "وناقش المجلس، أيضا، خطة عمل تطوير تكنولوجيا المعلومات في الأمانة العامة وآلية تطبيق أنظمة البريد المركزي، وإدارة الوثائق الوطني مع الوزارات، وأجندة مجلس الوزراء، وبرنامج تصويت مجلس الوزراء، فضلا عن نظامَيْ إدارة الموارد البشرية وبناء الخدمة الإلكتروني الذي من المؤمل أن يطبق العمل فيه مع 4 وزارات كمرحلة أولى".

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