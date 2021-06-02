بالصور.. المهرجان الثاني للمنتجات المحلية في السليمانية

2021/06/02 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان (الحياة من اجل تجارة وعرض المنتجات المحلية) في حديقة (هواري شار) بمدينة السليمانية اليوم الاربعاء 2/6/2021، وذلك من قبل شركة شارب لاين بالتعاون مع اتحاد المصدرين والمستوردين في اقليم كوردستان، بمشاركة 100 تاجر واصحاب المنتجات المحلية.

وعرض المشاركون منتجات غذائية وتجميلية وتنظيفية ومنتجات كوردية، فضلا عن ان 70% من منتجات المهرجان منتجات محلية و30% منتجات ايرانية.

يذكر ان المنتجات المشاركة من مدن السليمانية وحلبجة وهورامان واربيل وادراتي رابرين وكرميان.

يفتتح المهرجان يوميا في الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 12 ليلا.

PUKmedia جمال سركتي_ تصوير: شاد ابراهيم

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