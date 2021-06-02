الهجرة تؤكد ضرورة عودة النازحين بشكل طوعي

2021/06/02 | 18:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ نينوى وشيوخ العشائر والوجهاء في المحافظة من أجل المصالحة العشائرية لتقارب وجهات النظر فيما بينهم وإعادة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية، مشدداً على ان تكون عودة النازحين بشكل طوعي ولا عودة لنازحين بالإكراه والإجبار.

ودعى خلال المؤتمر تقارب وجهات نظر العشائر إلى بناء الثقة بين جميع مكونات الشعب العراقي وإشاعة روح التسامح وإنصاف المتضررين والسعي لإعادة النازحين.

واشار الى ضرورة بناء الثقة بين أبناء البلد الواحد بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية، مؤكدا ان هذا يبدأ من العشائر كون أن العشيرة تضم جميع شرائح المجتمع وتجمعهم العلاقات الاجتماعية وسوق العمل والتعليم مع أقرانهم من بقية العشائر.

هذا وحضر المؤتمر نائب محافظ نينوى وشيوخ العشائر ووجهاء المحافظة واعضاء الحكومة المحلية والادارية و القوات الامنية في المحافظة، فيما ثمن الحاضرون دور وزارة الهجرة والمهجرين الفعال في اغاثة النازحين وايوائهم أبان فترة النزوح ومابعدها.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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