روحاني: حل القضايا الخلافية الأساسية مع واشنطن

2021/06/02 | 18:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء “حل القضايا الخلافية الأساسية مع الولايات المتحدة” في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في 2015، وأبدى تفاؤلاً بنتائجها.

وتسعى المحادثات، التي بدأت جولتها الخامسة الأسبوع الماضي، إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران والعودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه في 2018، وإلى امتثال طهران مرة أخرى لكافة التزاماتها النووية.

وقال روحاني في خطابه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإيراني: “اليوم، والحمد لله، نرى أن القضايا الخلافية الأساسية مع الولايات المتحدة حُلت، لاتزال هناك بعض القضايا التي نتفاوض عليها وسنصل إلى نتيجة”.

وأشار إلى أن حكومته “أنجزت وانتهت” بالفعل من عملها وظلت “وفية للوعد” بإلغاء العقوبات الأمريكية ضد الأمة الفارسية.

وأضاف أنه “إذا كانت هناك إرادة” فسيحل الخلاف النووي في الولايته التي تنتهي في أغسطس المقبل”.

وأضاف أن “الأمريكيين سعوا لإسقاط النظام، بالعقوبات والحرب الاقتصادية، وأعلنوا ذلك علناً”، وأردف “لم يتمكنوا من فعل أي شيء وسعوا إلى المفاوضات بأنفسهم (…) ألا يعني ذلك فشل الولايات المتحدة؟”.

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