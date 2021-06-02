2021/06/02 | 18:21 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة سعودية: الحشد طلب من الكاظمي إحالة مصلح للقضاء بلا اتهامات.. وهكذا رد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/02 | 18:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة سعودية: الحشد طلب من الكاظمي إحالة مصلح للقضاء بلا اتهامات.. وهكذا رد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة سعودية: الحشد طلب من الكاظمي إحالة مصلح للقضاء بلا اتهامات.. وهكذا رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).