2021/06/02 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

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مظاهرة في كركوك للمطالبة بتحسين الكهرباء والخدمات وتقليل اجور المولدات الاهلية

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