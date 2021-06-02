ذكريات (عن أيام العدوان الثلاثي على مصر - 1956). - طارق حجي

2021/06/02 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_حجي فى خريفِ 1956 كنتُ تلميذاً فى السنةِ الثانيةُ الإبتدائية فى مدرسةٍ فى مدينةٍ مصريةٍ صغيرةٍ ما بين الغردقة والسويس ، إسمها رأس غارب.



وكانت شقيقتي التى تكبرني ب 26 شهراً تعيش على بعد 300 كيلومتراً عننا إذ كانت فى مدرسةٍ فرنسيةٍ فى بورسعيد وتقيم مع جدي وجدتي من جهةِ أمي.خلال الأسبوع الأخير من شهرُ أكتوبر 1956 تيقن والداي أن الحربَ قادمةٌ وأن بورسعيد ستكون فى قلبِ الحربِ.



فحربٌ بسببِ قناةِ الس ......





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