2021/06/02 | 18:25 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 2 يونيو 2021 | 05:58 مساءً

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المالية تعد استراتيجية الموازنة العامة لثلاث سنوات مقبلة

رأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأربعاء، يوم الاربعاء، اجتماع الجلسة التاسعة والخاص بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022 - 2024.



وذكر بيان للوزارة تلقته"عين العراق نيوز" اليوم ان "الاجتماع عقد بحضو كل من مستشاري رئيس الوزراء ووكيل وزارة التخطيط ومستشاري الوزارة والمدراء العامين للوزارة والوزارات ذات العلاقة، حيث ناقشت اللجنة بحسب البيان، "تقرير الخطة الاستراتيجية للمدى المتوسط للاعوام (2022 - 2024 ) حول المديونية الخارجية والداخلية وجدولتها".



وذكر وزير المالية، علي علاوي بحسب البيان إن "اعمال وخطوات اللجنة ستسهم في بناء وضع مالي سليم ومستقر للبلد والتي ستعزز من نهج اعداد الموازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المالية المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيجية".



واكد علاوي انه "سيتم المضي بربط الأهداف طويلة المدى بسهولة مع الموازنات المستقبلية لتوفير أدوات وإجراءات الإعداد للإدارات المالية وتحديد أولويات الأنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع بما يتناسب مع الإيرادات المالية للبلد".

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