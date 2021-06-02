الغزي يؤكد: كركوك “عراقاً مصغراً” يوحد الجميع

2021/06/02 | 18:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاربعاء، أن محافظة كركوك من المحافظات المهمة من الناحية الجغرافية وتكويناتها المختلفة، وتعد عراقاً مصغراً يوحد الجميع ويجمع كل الأديان والطوائف والقوميات، […]

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