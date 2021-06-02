الغانمي والخفاجي يوجهان دعوة للمتظاهرين ويشيران لتغييرات في ذي قار

2021/06/02 | 18:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، عن رفضه الاعتداء على القوات الأمنية خلال التظاهرات.



بينما دعا محافظ ذي قار إلى وضع خطة عاجلة للنهوض بالواقع الأمني في المحافظة.

وقال الغانمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ ذي قار احمد الخفاجي، وحضره مراسل السومرية نيوز، إنه "تم التشاور مع محافظ ذي قار لتقييم الوضع الأمني في المحافظة، وسنقوم بالتغييرات اللازمة التي ضمن صلاحياتنا والتي خارج صلاحياتنا سنقوم بايصالها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من اجل اتخاذ الاجراءات والتغييرات اللازمة".

وأضاف "نرفض الاعتداء على القوات الأمنية لأنها وجدت لخدمة الشعب، وندعو لان تكون التظاهرات سلمية ونطالب القوات الأمنية بدعمها، داعياً شيوخ ذي قار والمنظمات المدنية فيها إلى رفض أعمال الشغب وتدعم القوات الأمنية لتصحيح الوضع الأمني في ذي قار".في السياق، أشار محافظ ذي قار إلى "رفضه اسلوب تعاطي المتظاهرين مع مطالبهم بحرق الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية في المحافظة بالقوة، واتفقنا مع الوزير الغانمي على وضع خطة عاجلة للنهوض بالواقع الأمني في المحافظة"، مبيناً أن "زيارة الغانمي جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة الوضع الأمني في ذي قار عن قرب".

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