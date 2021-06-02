الزراعة تسمح بتداول مادتين علفيتين “للدواجن” من كافة السيطرات

2021/06/02 | 18:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سمح وزير الزراعة خلال لقائه منتجي الدواجن وأستماعه لمعوقات عملهم بنقل وتداول زيت الصويا والنخيل العلفيين في كافة السيطرات.وذكر بيان للوزارة، ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، التقى اليوم الاربعاء، بعدد من منتجي الدواجن، مؤكدا مضىي الوزارة بحماية المنتج المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمستثمرين، موجهاَ بالسماح بنقل وتداول زيت الصويا والنخيل العلفيين […]

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