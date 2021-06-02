الدفاع المدني يعلن حصيلة الحرائق في بغداد اليوم

2021/06/02 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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حصيلة عمليات الاخماد لمراكز مديرية دفاع مدني بغداد - الكرخ فجر ونهار اليوم وكما يلي :-١- مركز العامرية يخمد حادث حريق داخل عجله مدنيه نوع النترا في منطقة حي الخضراء ٢- مركز الغزاليه يخمد حادث حريق داخل عجله اجره نوع سيراتو في منطقة الغزاليه شارع المشجر ٣- مركزي المنصور والصالحية يخمودون حادث اعشاب وقصب داخل مطار المثنى وقريبه من كرفانات الرد السريعجميع الحوادث بدون اضرار بشريه

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